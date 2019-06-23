السعودية لم ترد على طلب زيادة حصة الحجاج الايرانيين

و اضاف رشيديان اليوم الاحد في حديث مع مراسل ارنا، انه وفقا للبرامج والاجراءات المتبعة لدى منظمة الحج والزيارة الايرانية، سيتم تفويج اول قافلة للحجاج الايرانيين الى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام، في 8 تموز / يوليو القادم.

و تابع : فور موافقة السعودية على زيادة حصة الحجاج الإيرانيين، سيتم تسجيل اعداد اخرى من الزوار الايرانيين.

و لفت رشيديان الى توصل إيران والسعودية لاتفاق على اجراء مناسك الحج بافضل شكل وان يوفر الجانب السعودي خدمات جيدة للحجاج الإيرانيين.

و اضاف : خلال المحادثات الرسمية مع وزير الحج السعودي، تمكنا من إنشاء مكتب تمثيل منظمة الحج والزيارة الايرانية مبكرا في هذا البلد، وتوثيق نشاطاتنا في نص الاتفاق الرسمي بين الجانبين.

و بحسب رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية : يبلغ اجمالي عدد الزوار الايرانيين الذين سيتوجهون الى الديار المقدسة لاداء مناسك حج التمتع في العام الحالي، 86 الفا و500 زائرا.

وفي جانب آخر من تصريحه لمراسل ارنا، تطرق رشيديان الى حج العمرة؛ مبينا ان هذا الموضوع طرح خلال اجتماع المجلس الاعلى للحج في البلاد، وفي حال ضمان الامان والهدوء والكرامة بالنسبة للزوار الايرانيين سنجري مباحثات في هذا الخصوص مع الجانب السعودي وذلك بعد الانتهاء من مناسك حج التمتع لهذا العلم.

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