ظريف: لحظات فقط.. فصلت فريق "ب" عن جر ترامب الى هاوية الحرب 

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف مساء اليوم الاحد: المزيد من الادلة (منها عدوان طائرة التجسس المسيرة MQ9، شراء الزوارق السريعة والاتصالات الهاتفية التي كان هدفها التخطيط لاتهام ايران بالهجوم على ناقلات النفط)، تثبت بان فريق "ب" (بنيامين نتنياهو وبولتون وبن زايد وبن سلمان) كان على أعتاب جر ترامب الى ورطة الحرب.
يذكر ان الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري اسقط فجر الخميس طائرة اميركية مسيرة بعد اختراقها اجواء البلاد بمحافظة هرمزكان جنوبي ايران.
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طهران/23 حزيران/يونيو/إرنا- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف على محاولات فريق "ب" لتصعيد التوتر بين أميركا وإيران؛ قائلا ان ترامب كان على شفا التورط بالحرب بفعل فريق "ب" وأضاف، ان الإحتكام الى العقل حال دون ذلك (دون وقوع الحرب)؛ لكن الإرهاب الإقتصادي يجلب التوتر.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف مساء اليوم الاحد: المزيد من الادلة (منها عدوان طائرة التجسس المسيرة MQ9، شراء الزوارق السريعة والاتصالات الهاتفية التي كان هدفها التخطيط لاتهام ايران بالهجوم على ناقلات النفط)، تثبت بان فريق "ب" (بنيامين نتنياهو وبولتون وبن زايد وبن سلمان) كان على أعتاب جر ترامب الى ورطة الحرب.
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