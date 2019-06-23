ظريف يستقبل رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

واكد الجانبان في هذا اللقاء على استعدادهما لتنمية التعاون والعلاقات الثنائية وتوظيف الطاقات والامكانيات البرلمانية ولاسيما دور الاتحاد البرلماني الدولي في سياق تعزيز الاواصر الدولية.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان ظريف والسيدة كويفاس بارون استعرضا في لقائهما اليوم آليات خفض التوترات الاقليمية والمضي بالبرامج والمبادرات الهادفة الى تعزيز التعاون في المنطقة.

والتقت رئيسة الاتحاد الاوروبي الدولي في وقت سابق من اليوم الاحد برئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، الى جانب مباحثاتها مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني وايضا رئيس مركز الدراسات في البرلمان الايراني كاظم جلالي ورئيسة التكتل النسوي البرلماني السيدة فريدة اولاد قباد.

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