مسوول ايراني: تعزيز التعاون الدولي من سياسات منطقة كيش الحرة

وفي موتمر صحفي مشترك له مع رئيس مناطق غانا الحرة مايكل اوكي بافا اليوم الاحد، وصف مظفري نتائج زيارة هذا المسؤول الغاني الى منطقة كيش الحرة بانها ايجابية وفاعلة وقال ان اجراء مثل هذه الزيارات يسهم في تعديل الرؤى ووجهات النظر وتقديم الطاقات والقدرات وتوفير مزيد من الفرص لاستقطاب السياح والمستثمرين وازدهار التعاون الاقتصادي والتجاري على الصعيد الدولي.

واشار الى الاجتماعات التي عقدها رجال الاعمال ومسؤولو منطقة كيش الحرة مع مايكل اوكي بافا والوفد المرافق له من كبار مدراء مناطق غانا الحرة معتبرا التبادل التجاري بين البلدين في مجال الكاكاو والذهب والتعليم العالي بانهامن اهم فرص التعاون المشترك بين منطقة كيش الحرة وغانا.

واعتبر مظفري جعل جزيرة كيش سوقا اقليمية ودولية للذهب بانه يشكل من خططه لتطوير هذه المنطقة وقال ان توفر معادن الذهب في جمهورية غانا يمكن ان يتيح فرص جيدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

كما اعتبر مظفري وجود فروع خمسة من الجامعات الإيرانية البارزة في جزيرة كيش، بانها تشكل فرصة جيدة لتطوير النشاطات التعليمية على مستوى التعليم العالي بهذه الجزيرة.

ووصف ابرام مذكرة للتفاهم بين المجلس الاعلى لمناطق ايران الحرة وغانا بانها كانت احد الانجازات الهامة المتمخضة عن هذه الزيارة؛ موكدا على توظيف كافة الطاقات الموجودة لتوفير الظروف اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة بشكل افضل.

ومن جانبه، وصف رئيس مناطق غانا الحرة خلال هذا المؤتمر جزيرة كيش الايرانية بانها من اجمل الجزائر في العالم معتبرا تبادل المعلومات وتحديد الاساليب الفاعلة لتنمية هذه الجزيرة بصورة ناجحة والاستفادة من الخبرات القيمة لمسؤولي منظمة منطقة كيش الحرة كنموذج لمناطق غانا الحرة بانها من اهم اهداف زيارته الى هذه الجزيرة.

واعتبر التبادل التجاري وترانزيت السلع باستخدام الامكانيات الجيدة المتاحة في ميناء جزيرة كيش في شتي المجالات الترفيهية والثقافية والتاريخية والصحية والسياحية من اهم فرص التعاون بين بلاده وجزيرة كيش الايرانية.

واشار الى زرع بذور الكاكاو في غانا ووجود القوى العاملة الرخيصة فيها ونشاطات الشركات العالمية العملاقة لانتاج الشوكولاتة في بلاده وقال ان جزيرة كيش بامكانها التعاون مع غانا في مجال تاسيس معمل لانتاج الشوكولاتة في هذا البلد ومن ثم اكمال جزء من مراحل انتاجها في جزيرة كيش باستخدام صناعات التغليف المتطورة وتصديرها الى الدول الاخرى.

انتهى**2018/أ م د