هزة ارضية بقوة 4.2 ريختر تضرب ضواحي قصر شيرين غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة التاسعة و 22 دقيقة مساء اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 52 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش) على بعد 10 كم من قصر شيرين و 20 كم من سربل ذهاب و 26 كم من خانقين العراقية.

ووقعت الهزة عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.44 درجة والطول الشرقي 45.64 درجة.

وقال حاكم مدينة قصر شيرين مراد علي تاتار في تصريح لوكالة "ارنا" ان فرقا لتقييم الاضرار المحتملة قد توجهت الى مختلف انحاء المنطقة وان اجهزة ادارة الازمة والاغاثة جاهزة لتقديم اي خدمات لازمة.

واوضح بانه لم ترد اي تقارير بوقوع اضرار جراء الهزة الارضية.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة غرب كرمانشاه في 12 تشرين الثاني عام 2017 ما اسفر عن مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين فضلا عن تدمير اكثر من 100 الف وحدة سكنية بصورة كلية او جزئية في 10 مدن و 1930 قرية في محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران.

وكان الزلزال قويا الى الحد الذي شعر به السكان في بعض دول الخليج الفارسي والعراق وشرق سوريا وغرب تركيا واذربيجان وارمينيا وجورجيا.

اتهى ** 2342