رئيس السلطة القضائية: العدو يشعر بالعجز امام مقاومة الشعب الايراني

وفي اول حوار تلفزيوني له الاحد بعد توليه منصب رئاسة السلطة القضائية قال حجة الاسلام رئيسي، انه كلما صمدنا فقد راينا ثمرة ذلك، فالعدو اليوم يشعر بالعجز امام مقاومة الشعب الايراني وفي المجال الاقتصادي يمكننا في ظل امتلاكنا هذه المصادر المادية والمعنوية خاصة الطاقات الشبابية العبور من الظروف الراهنة وان نشهد ازدهار الانتاج.

واضاف، انني اشعر وفقا للمراجعات والاراء التي استقيناها من عموم المواطنين ان الامل قد ازداد تجاه السلطة القضائية ولو قمنا بانجاز انشطتنا بصورة صحيحة وتعزز هذا الامل فان هذه المسيرة ستتواصل وفي غير هذه الحالة فان الثقة لن تدوم.

انتهى ** 2342