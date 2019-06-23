مسؤول: لا اضرار جراء الهزة الارضية في قصر شيرين

وقال بالائي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" مساء الاحد، انه في ضوء عمليات تقوية واعادة اعمار الوحدات السكنية التي جرت في الفترة الماضية فليس هنالك اي هواجس ازاء الهزات الارضية بمثل هذه القوة.

واضاف، ان هذه الهزة الارضية لم تسفر عن وقوع اي اضرار.

من جانبها اعلنت العلاقات العامة لجمعية الهلال الاحمر في محافظة كرمانشاه بانه فور وقوع الهزة الارضية توجهت 5 فريق لتقييم الاضرار المحتملة الى مختلف انحاء المنطقة.

يذكر ان هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت ضواحي مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة التاسعة و 22 دقيقة مساء اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 52 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش) على بعد 10 كم من قصر شيرين و 20 كم من سربل ذهاب و 26 كم من خانقين العراقية.

ووقعت الهزة عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.44 درجة والطول الشرقي 45.64 درجة.

يشار الى ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة غرب كرمانشاه في 12 تشرين الثاني عام 2017 ما اسفر عن مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين فضلا عن تدمير اكثر من 100 الف وحدة سكنية بصورة كلية او جزئية في 10 مدن و 1930 قرية في محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران.

وكان الزلزال قويا الى الحد الذي شعر به السكان في بعض دول الخليج الفارسي والعراق وشرق سوريا وغرب تركيا واذربيجان وارمينيا وجورجيا.

انتهى ** 2342