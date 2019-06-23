الطيران المسير اليمني يهاجم مجددا مطاري أبها وجيزان السعوديين

وقال العميد سريع أن العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات وأهداف عسكرية هامة في مطار جيزان، فيما استهدفت العملية الثانية تجاه مطار ابها مواقع عسكرية وان العمليتين اصابت هدفهما بدقة عالية .

مضيفا " عملياتنا مستمرة وستكون أشد إيلاما للعدو في الأيام القادمة إذا ما استمروا في تصعيدهم".

لافتا الى ان العدوان شن على الاراضي اليمنية 30 غارة خلال 48 ساعة الماضية وسقط على إثرها شهداء وجرحى.

ومنذ ال12 من يونيو الحالي تعرض مطاري ابها وجيزان السعوديين لهجمات شبه يومية بالصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة بهدف شل حركة المطارين واجبار العدو السعودي على رفع الحصار عن مطار صنعاء وايقاف غاراته على الاراضي اليمنية .