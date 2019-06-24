السيد عمار الحكيم يطالب تحالف الإصلاح بإختيار رئيس له كبديل عنه

وقال السيد عمار الحكيم في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، الأحد، : "بعد قرار تيار الحكمة الوطني القاضي بالذهاب إلى المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة وممارسته لهذا الدور قولاً وفعلاً، نثمن الثقة الكبيرة التي منحها لنا الاخوة في الهيأة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار وقلدونا رئاسته طيلة المدة المنصرمة ، ونتمنى أن نكون قد أدينا الأمانة وتحملنا المسؤولية على أحسن وجه".

وأضاف السيد الحكيم، "لذا نطالب الهيئة القيادية باختيار رئيس بديل لتحالف الإصلاح والإعمار على وفق آليات نظامه الداخلي، تمنياتنا للتحالف وقواه الكريمة ورئيسه الجديد الموفقية والسداد".

وكان تيار الحكمة الوطني،قد أعلن بعد اجتماع هيئته السياسية في 16 حزيران / يونيو، عن ذهابه إلى المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة، مؤكداً الالتزام الكامل بهذا الخيار وما يقتضيه، وما يستلزمه من دور وحراك وأداء ومواقف على الصعيد الوطني.

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