٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٤
Journalist: r978999
رمز الخبر 83366833
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برلماني عراقي: تحركات سعودية لإشعال فتيل الأزمة من البصرة

برلماني عراقي: تحركات سعودية لإشعال فتيل الأزمة من البصرة

بغداد/24حزيران/يونيو/ارنا-كشفت لجنة الطاقة البرلمانية العراقية، الأحد، عن وجود لمسات سعودية إسرائيلية وراء استهداف شركة نفطية أميركية بالبصرة، عازيا الأمر الى تصعيد فتيل الأزمة الأميركية الإيرانية ومن خلال الأراضي العراقية.

وقال عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي عدي عواد، في حديث صحفي ان "الصواريخ التي أرادت استهداف شركة (اكسون موبيل) النفطية الأميركية في البصرة لم تصل وضربت شركة الحفر العراقية".

وأضاف، ان "الهجوم يحمل بصمات سعودية إسرائيلية استخدمت فيها صواريخ قديمة"، مؤكدا "انه التحرك السعودي لإشعال فتيل الأزمة الأميركية الإيرانية ومن خلال ارض البصرة باستهداف المصالح الأميركية هناك".

وأشار عواد الى ان "القوات الأمنية في المحافظة كثفت جهودها الاستخبارية لمنع انزلاق البصرة لاي توتر امني خطير يؤدي الى حرب كبيرة دولية تديرها وتسعى اليها السعودية".

وكانت قذائف هاون  استهدفت، الاربعاء الماضي مقر شركة الحفر العراقية بالقرب من شركة (اكسون موبيل) النفطية الأميركية في محافظة البصرة جنوب العراق.

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