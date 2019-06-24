برلماني عراقي: تحركات سعودية لإشعال فتيل الأزمة من البصرة

وقال عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي عدي عواد، في حديث صحفي ان "الصواريخ التي أرادت استهداف شركة (اكسون موبيل) النفطية الأميركية في البصرة لم تصل وضربت شركة الحفر العراقية".

وأضاف، ان "الهجوم يحمل بصمات سعودية إسرائيلية استخدمت فيها صواريخ قديمة"، مؤكدا "انه التحرك السعودي لإشعال فتيل الأزمة الأميركية الإيرانية ومن خلال ارض البصرة باستهداف المصالح الأميركية هناك".

وأشار عواد الى ان "القوات الأمنية في المحافظة كثفت جهودها الاستخبارية لمنع انزلاق البصرة لاي توتر امني خطير يؤدي الى حرب كبيرة دولية تديرها وتسعى اليها السعودية".

وكانت قذائف هاون استهدفت، الاربعاء الماضي مقر شركة الحفر العراقية بالقرب من شركة (اكسون موبيل) النفطية الأميركية في محافظة البصرة جنوب العراق.

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