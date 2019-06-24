وزير الاتصالات : احبطنا 33 مليون هجمة سايبرية خلال العام الماضي

طهران/ 23 حزيران/ يونيو/ ارنا - اسعار النفط التي تعرضت الى هبوط منذ عدة أسابيع، سجلت ارتفاعا في الأيام الاخيرة من الأسبوع الماضي وذلك بعد تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط. هذا النمو كان الأعلى منذ بداية العام الميلادي الجاري 2019.