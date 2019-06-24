وزير الاتصالات : احبطنا 33 مليون هجمة سايبرية خلال العام الماضي

وحول تساؤلات وسائل الاعلام عن مدى صحة الهجمات السايبرية على ايران اوضح محمد جواد اذري جهرمي اليوم الاثنين : اننا نواجه هجمات سايبريه من بينها استاكس نت – الاحادية والحظر - . لم نواجه هجمات محدودة في العام الماضي وانما تعرضنا لـ 33 مليون هجمة واحبطناها بدفاعاتنا الالكترونية. لم ينجحوا في هجماتهم رغم كل المحاولات.
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طهران/ 24 حزيران/ يونيو/ ارنا - تطرق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تغريدة له على تويتر الى الارهاب السايبري ضد ايران والموجود منذ فترة طويلة ، مشيرا الى احباط 33 مليون هجمة سايبرية خلال العام الماضي.
وحول تساؤلات وسائل الاعلام عن مدى صحة الهجمات السايبرية على ايران اوضح محمد جواد اذري جهرمي اليوم الاثنين : اننا نواجه هجمات سايبريه من بينها استاكس نت – الاحادية والحظر - . لم نواجه هجمات محدودة في العام الماضي وانما تعرضنا لـ 33 مليون هجمة واحبطناها بدفاعاتنا الالكترونية. لم ينجحوا في هجماتهم رغم كل المحاولات.
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