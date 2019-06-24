٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧
Journalist: r947691
رمز الخبر 83367116
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فيلم ايراني یحصد جائزة في مهرجان تشفالو الإيطالي

فيلم ايراني یحصد جائزة في مهرجان تشفالو الإيطالي

كرج/ ۲۴ حزيران / يونيو / إرنا - حصد فیلم "هفتم" (السابعة) للمخرج الايراني سینا غلام نجاد جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان تشفالو الإيطالي لعام ۲۰۱۹.

سبق وشارك هذا الفيلم الإيراني في مهرجان "اينشورت ۲۰۱۹"  ومهرجانات أخرى في بريطانيا أيضا.

ويروي الفيلم قصة قتل ست فتيات بشكل متتابع ويبحث القاتل عن البنت السابعة ليقتلها.

وقام سينا غلام نجاد بكتابة وإخراج ومونتاج هذا الفيلم.

**ح ح**۱۰۴۹

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