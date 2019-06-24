اعلامي لبناني :ايران رفعت راية فلسطين وتدفع ثمنه

واضاف نصرالله في حديث مع مراسلة ارنا، ان ايران تقف اليوم فی الصف الاول للممانعة وتؤكد على كيفية مواجهة أميركا و"إسرائيل" وكيفية الحفاظ على القيم والمبادئ التي تؤمن بها.

وبيّن ان ايران حيرت أميركا خلال الأيام الماضية ودفعت الرئيس ترامب إلى أخذ قرار ثم الندم عليه، هذا مصدر قوة الموقف في ايران الذي سيغير خارطة المنطقة.

وفي جانب اخر من الحوار اضاف: ان مؤتمر بحرين لن ينجح طالما فلسطين غیر موجودة وطالما الوطنيين والعروبيين والقوميين العرب غیر موجودين وسيعطينا دافع من أجل العمل على إسقاط صفقة القرن أولا وهذا المشروع المشبوه الذي لن يرى النور ثانيا.

واضاف نصر الله : للأسف هناك نوع من المحافظين العرب الجدد المتآمرين على القضية الفلسطينية، أنا أنظر إلى هذا المؤتمر على أنه سيسقط مثلما سقطت كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية. شعبنا يعرف كيف يواجه والرهان يظل على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية والإنتفاضة الفلسطينية.

واكد: للأسف بعض الدول العربية سقطت في الفلك الأميركي وهم المتآمرون العرب علينا، لكن هذا لن يؤدي إلى أي نتيجة طالما الشعب الفلسطيني رافض وطالما العروبيين رافضين فنحن مؤمنون على أن الشعب الفلسطيني سينتصر ومهما فعل يظل الرهان على الشعب العربي ومصر والشارع العربي ستعودان يوما إلى فلسطين.

انتهى**1110