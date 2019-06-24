٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩
Journalist: 900418
رمز الخبر 83367229
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المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

جذور التوتر في المنطقة تعود الى الارهاب الاقتصادي وعدم الالتزام بالتعهدات

جذور التوتر في المنطقة تعود الى الارهاب الاقتصادي وعدم الالتزام بالتعهدات

طهران/ 24 حزيران/ يونيو/ ارنا – أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان ايران لاتسعى الى تصعيد التوتر في المنطقة ، داعيا الاطراف التي تحاول ازالة التوتر الى البحث عن جذور واسباب حدوث التوتر والذي هو الارهاب الاقتصادي وعدم الالتزام بالتعهدات.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين اشار عباس موسوي الى قرب اسبوع حقوق الانسان الامريكي وقال ان هذا الاسبوع يبدأ في 27 يونيو الجاري وهونفس اليوم الذي جرت فيه محاولة اغتيال قائد الثورة الاسلامية عندما كان رئيس للجمهورية ، كما يتزامن هذا الاسبوع مع حادثتي تفجير مقر الحزب الجمهوري الاسلامي والهجوم الكيمياوي على ايران ، ويليها ذكرى اسقاط الطائرة المدنية الايرانية في الخليج الفارسي من قبل البوارج الامريكية.

واضاف موسوي ان الجهود الدبلوماسية من طرف ايران وبعض دول المنطقة والعالم مستمرة لتخفيف التوتر رغم الضغوط الامريكية والحرب الكلامية.
وحول متابعات وزارة الخارجية بعد انتهاك طائرة التجسس الامريكية للاجواء الايرانية قال موسوي ان الوزارة استدعت السفير السويسري المعني برعاية المصالح الامريكية في ايران والقائم بالاعمال الامارتي الذي انطلقت الطائرة الامريكية من اراضي بلاده ، بالاضافة الى تقديم مذكرة احتجاج الي مجلس الامن . معربا عن امله ان يعترف المعتدون باخطائهم.

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