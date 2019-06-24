ايران تحصد ميداليتين برونزيتين في الدوري العالمي للكاراتيه

وانتهت مساء امس الاحد بطولة الدوري العالمي للكاراتية التي بدات يوم الجمعة الماضي بمشاركة ۶۵۹ لاعبا من ۶۷ دولة في مونتريال الكندية.

واحرزت لاعبة الكاراتية الايرانية" حميدة عباسعلي" في وزن فوق ۶۸ كغم فئة النساء الميدالية البرونزية بعد فوزها على منافستها الجامايكية "جسيكا كاركيل "بنتيجة ۱-۰ .

وهذه هي المرة الرابعة التي تحرز عباسعلي على ميدالية في المسابقات الدولية للكاراتية.

كما احرز "سجاد كنج زاده" في وزن فوق ۸۴ كغم الميدالية البرونزية بعد فوزه على منافسه "زونيمير زيوكوفيش" من كرواتيا بنتيجة ۱-۰.

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