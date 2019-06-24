٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٨
Journalist: r947691
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قریبا..إقامة المعرض الدولي للماشية والدواجن في تبريز

قریبا..إقامة المعرض الدولي للماشية والدواجن في تبريز

تبريز / ۲۴ حزيران / يونيو / إرنا – أعلن رئيس منظمة الجهاد الزراعي في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب) "اكبر فتحي" عن إقامة المعرض السابع عشر للماشية والدواجن والأحياء المائية والأدوية البيطرية والصناعات ذات الصلة في الفترة من ۲ إلى ۵ تموز / يوليو القادم.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الأثنين، أشار فتحي إلى أن المعرض سيقام في مقر المعارض الدولية في مدينة تبريز مركز محافظة آذربايجان الشرقية بمشاركة منظمة الجهاد الزراعي والإدارة العامة للبيطرة في المحافظة.

واضاف أنه ستشارك في المعرض ۴۲ وحدة صناعية وتجارية من مختلف المحافظات الايرانية بما في ذلك العاصمة طهران وآذربايجان الشرقية وزنجان وجهارمحال وبختياري ومازندران والبرز وخراسان الرضوية وأصفهان ويزد وقزوين وغلستان وكرمانشاه.

وتابع أن عددًا من الدول الأجنبية ستشارك أيضا في هذا المعرض بشكل مباشر أو من خلال مكاتب تمثيلها في ايران.

وأوضح رئيس منظمة الجهاد الزراعي في محافظة آذربايجان الشرقية أنه سيتم عرض غذاء الماشية والدواجن والأحياء المائية وأجهزة تنقية المياه والأعلاف الحيوانية والدواجن والآلات المستخدمة في هذا المجال .

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