٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٥:١٤
Journalist: 145324
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افلام الرسوم المتحركة الایرانیة تتألق في مهرجان سيول

افلام الرسوم المتحركة الایرانیة تتألق في مهرجان سيول

طهران/ 24 حزيران/يونيو/ارنا- حققت سبعة افلام الرسوم المتحركة من ايران تألقا في مهرجان سيول للكارتون والرسوم المتحركة الثالث والعشرين الذي استضافته كوريا الجنوبية.

وسيتم عرض الرسوم المتحركة  بما فيها فيلم "ماكول" للمخرج الايراني "محسن رضا بور" في منافسات الافلام القصيرة وفلم "ابن البحر" للمخرج الايراني الاخر "جلالي يكتا" في فرع افلام الاطفال واليافعين خلال الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان سيول للرسوم المتحركة الذي سيجري في الفترة من 17 حتي 21 اغسطس - اب.

وتشارك في هذا المهرجان 5 افلام ايرانية للرسوم المتحركة وهي فلم "الاسود والابيض" من اخراج "محمد علي سليمان زاده" و"كوزن" من اخراج "مجتبي موسوي" و"الارنب الصياد" من اخراج "محمد امين كمالي " وفلم "هيولا الاسود" من اخراج" ريحانه كاوش" و"علي رئيس" وفلم "ناقص" من اخراج "عرفا بارس بور".

انتهي** 1453/ ح ع**

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