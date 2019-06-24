جامعة الحكيم السبزواري الإيرانية تبرم مذكرة تفاهم للتعاون مع جامعة باريس 13

وأضاف فرزي في تصريح لمراسل إرنا اليوم الإثنين، انه تم خلال إجتماع بين مسؤولي جامعتي الحكيم السبزواري وباريس 13، الإتفاق حول إقامة دورات مشتركة على مستوى الماجستير بمحورية إدارة الخدمات الصحية.

وتابع، انه تم كذلك خلال الإجتماع، الحصول على إتفاق مبدئي حول إقامة دورات مشتركة على المستوى الاحترافي والتعاون العلمي والبحثي المشترك، وتبادل الأساتذة والطلاب في المجالات البحثية والمخبرية.

وقال ان جامعة الحكيم السبزواري أبرمت لحد الآن، مذكرات تفاهم للتعاون مع كل من جامعات ليون الفرنسية وباريس 13 وتورين الإيطالية وهرات الأفغانية وجامعات اقليم كردستان.

علما، ان جامعة الحكيم السبزواري تعد بين الـ"22 جامعة الأساسية" في إيران، يدرس فيها حاليا نحو 9 آلاف طالب وتضم 10 كليات و 33 قسما تعليميا و139 فرعا دراسيا في مراحل البكالوريوس حتى الدكتوراه.

وتقع مدينة سبزوار على بعد 230 كم غربي مدينة مشهد (مركز محافظة خراسان الرضوية –شمال شرقي البلاد).

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