البرلمان العراقي يمنح الثقة لمرشحي الداخلية والدفاع والعدل ويرفض التربية

وصوت مجلس النواب العراقي بالايجاب اليوم على منح ثقته الى "نجاح حسن علي الشمري" وزيراً للدفاع، و "على ياسين الياسري" وزيراً الداخلية و"على فاروق أمين الشواني" وزيراً للعدل.

كما قرر البرلمان العراقي إعفاء "شيماء الحيالي" كمرشحة لوزارة التربية، وصوت على عدم منح الثقته للمرشحة الاخرى "سفانه حسين الحمداني" لاستلام حقيبة التربية في الحكومة.

وأدى الوزراء الثلاثة الحائزون على ثقة النواب، اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان العراقي؛ فيما أكد مصدر برلماني مطلع، ان التصويت على المرشح الجديد لحقيبة التربية سيكون في جلسة مجلس النواب الخميس المقبل.

انتهى **ع ص/ ح ع