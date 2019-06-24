السفير الإيراني: طهران مستعدة لدعم مبادرة شينزو آبي للحفاظ على السلام والإستقرار الإقليميين

بكين/24 حزيران/يونيو/إرنا- أكد السفير الإيراني لدى اليابان "مرتضى رحماني موحد"، إستعداد طهران لدعم مبادرة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للحفاظ على السلام والإستقرار الإقليميين.

وأضاف رحماني موحد خلال مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين الذي انعقد بحضور المراسلين المحليين، انه على المجتمع الدولي إتخاذ اللازم عن طريق توحيد المواقف والمقاومة لإزالة التوترات ومواجهة الإجراءات العسكرية الأميركية في المنطقة.

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