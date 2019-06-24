تظاهرة للصحفيين الفلسطينيين بغزة ومسيرات حاشدة في مختلف مدن الضفة الغربية

وأحرق المتظاهرون في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة صورا لملك البحرين وللرئيس الامريكي وصهر الرئيس الامريكي جيرالد كوشنير.

وجائت التظاهرات بدعوة من حركة فتح في الضفة الغربية التي أكدت تجريم كل من يشارك في ورشة البحرين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف ان الشعب الفلسطيني عندما يخرج في أماكن تواجده رفضا لـ"صفقة القرن" و"ورشة المنامة" يؤكد أنه لن يسمح بالمساس بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وسيبقى متمسكا بها مدافعا عنها.

وفي غزة تظاهر العشرات من الصحفيين الفلسطينيين صباح اليوم الاثنين أمام مقر الصليب الاحمر بغزة تنديدا بمؤتمر البحرين.

استهجن المشاركون دعوة وسائل الاعلام الإسرائيلية للمشاركة في ورشة البحرين التي دعت لها الادارة الامريكية في إطار المشاريع التصفوية لحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القرارات والمواثيق الدولية، في إطار ما يسمى صفقة القرن المرفوضة رسميا وشعبيا وامتنا العربية وكل احرار العالم.

وأكد رامي الشرافي عضو مجلس نقابة الصحفيين رفض النقابة المشاركة الاعلامية الاسرائيلية في هذا المؤتمر، والتي تعتبر انتهاكا والتفافا على قرارات الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي جرم التطبيع مع الاحتلال بكل اشكاله،

وأشاد الشرافي بالمواقف الاعلامية المحلية والعربية التي حذرت من خطورة هذه الورشة التصفوية، فإنها تدعو كافة الزملاء ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية، الى تغطية الفعاليات الوطنية والعربية الرافضة لهذه الورشة، وتعريف شعبنا وامتنا العربية والشعوب الصديقة مخاطرها على السلام العالمي والاستقرار بالمنطقة.

ودعا وسائل الإعلام الفلسطينية الى تنظيم برامج مفتوحة ومشتركة مع الوسائل العربية لفضح المخططات الامريكية والصهيونية الهادفة الى تصفية قضيتنا العادلة بتجاوز حقوقنا المشروعة التي نصت عليها المواثيق والاعراف الدولية بشكل واضح.

ومن المقرر ان يعم الاضراب الشامل مختلف الاراضي الفلسطينية يوم غدا الثلاثاء احتجاجا على انطلاق اعمال ورشة البحرين.

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