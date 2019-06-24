موسكو تقف بوجه الحظر الامريكي ضد طهران

وافاد مراسل "ارنا" لدى روسيا، ان ريابكوف اعرب في تصريح له اليوم الاثنين عن انتقاده للقرار واشنطن حول الحظر الجديد على ايران، مؤكدا ان هذا الاجراء سيزيد في حدة التوتر الراهن (بالمنطقة).

وتابع : نحن بانتظار الاعلان عن الحزمة الجديدة من الحظر الامريكي حول ايران لننظر مالذي ستحتوي عليه من قرارات.

ولفت مساعد وزير الخارجية الروسي، الى انه "ليست المرة الاولى التي تهدد فيها امريكا، بدل اتخاذ مواقف مناسبة بما في ذلك الحوار من اجل تسوية القضايا الراهنة، تهدد بفرض نوع جديد من الحظر".

و وصف ريابكوف هذه الخطوة بانها تكشف عن سياسة اثارة التوترات المتعمدة (لدى واشنطن).

وشدّد قائلا : نحن بطبيعة الحال ندين هذه السياسة الامريكية (الحظر ضد ايران) وسبق لنا ان اكدنا على عدم شرعية قرارات الحظر الامريكي الاحادي.

كما حذّر الدبلواسي الروسي الرفيع، من ان سياسة الحظر التي تنتهجها الولايات المتحدة اليوم، حلت مكان القوانين الدولية والآليات المعتمدة عالميا لحل القضايا العالمية.

انتهى ** ح ع