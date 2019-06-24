ظريف يفتتح معرضا خيريا للصور الدبلوماسية

طهران/24 حزيران/يونيو/إرنا- تم اليوم الإثنين، إفتتاح معرض صور خيري تحت عنوان "صور دبلوماسية.. فن إيراني؛ رؤية عالمية"، بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وافتتح ظريف المعرض، بشعار إستمرار التضامن مع أهالي المحافظات المنكوبة بالفيضانات.

وكان يرافق ظريف في مراسم إفتتاح المعرض، كل من مساعد الوزير للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي والمتحدث باسم الخارجية سيد عباس موسوي، ومستشار وزير الخارجية حسين قريبي.

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