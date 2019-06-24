ظريف: المنظومة التي أسقطت الطائرة الأميركية المسيرة إيرانية الصنع تماما

وعلى هامش رعايته لإفتتاح معرض "صور دبلوماسية.. فن إيراني؛ رؤية عالمية" الخيري مساء اليوم الإثنين في حديقة-متحف "ملك" بالعاصمة طهران، أضاف ظريف في تصريح للمراسلين، "لقد بعثنا في نفس اليوم لإعتداء الطائرة الأميركية المسيرة على أجواءنا، برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة، أعربنا خلالها عن إحتجاجنا بالنسبة لهذا الإجراء الأميركي".

وتابع، ان إيران طالبت خلال الرسالة بإتخاذ خطوة دولية للحد من هكذا إجراءات أميركية خطيرة للغاية في إفتعال التوتر بالمنطقة وتهديد الحدود والوحدة الترابية للدول فيها.

كما أشار وزير الخارجية الى انعقاد اجتماع مغلق لمجلس الامن الدولي اليوم الإثنين، وأنه سيحضره ممثلو الجمهورية الإسلامية في حال توفر التمهيدات اللازمة، كما انها ستبحث بصورة ثنائية مع البلدان الاخرى بهذا الشأن لتسليط الضوء على استمرار اميركا في ادمانها على انتهاك القوانين.

وفيما أشاد ظريف بالتطور التقني الذي أحرزته إيران في المجال الدفاعي، أكد ان المنظومة التي أسقطت الطائرة الأميركية المسيرة إيرانية الصنع تماما؛ وهو مايبعث على المفخرة للشعب الإيراني في نيله الى هذه الدرجة من التطور.

وفي جانب آخر، صرح ظريف: إن قناة اينستكس تعد خطوة تمهيدية وحتى لو نفذت بشكل كامل فإنها لاتسد سوى جانبا من تعهدات الاتحاد الاوروبي المدرجة في الاتفاق النووي.

وتابع، إن التأخيرات المتكررة في إطلاق قناة "اينستكس" يدلل أن الاوروبيين لاقدرة ولارغبة لديهم لتنفيذ هذه الخطوة لذلك فإننا سنواصل العمل في اطار المادة 36 الواردة في الاتفاق النووي.

وتابع: إن الاوروبيين اذا اقتنعوا بضرورة تنفيذ تعهداتهم للحفاظ على أمنهم فإننا أعلنا أنه بالامكان الرجوع عن خطواتنا.

واردف قائلا: إننا نعتقد أنه تتوفر أدلة كافية للاوروبيين لتنفيذ تعهداتهم والرضوخ لفكرة أنهم في حال عدم التنفيذ عليهم مواجهة تبعات افعالهم.

واشار الى مايسمى صفقة القرن، موضحاً: أنه من البديهي أن القدس لايمكن المتاجرة بها وأن الفلسطينيين أكدوا عدم استعدادهم لبيع ارضهم وتراث آبائهم وكرامتهم.

واعتبر أنه اذا اراد البعض اختلاق لعبة ما والقيام بعملية بيع وشراء فإنهم سيخلقون مشكلة لهم ويضيعون وقتهم ولن ينالوا سوى الغضب والسخط من قبل شعوب المنطقة في الاتجار بأهداف فلسطين.

واشاد ظريف باسقاط الحرس الثوري لطائرة التجسس الاميركية ووصفه بأنه يبعث على الفخر.

ونوه الى إن ايران أكدت مرات عديدة أنه لايمكن المساومة على وحدة اراضي بلد ما وأي تعرض لتراب ايران من قبل أي جهة سيواجه أقسى ردود الشعب والقوات المسلحة.

إنتهي**أ م د

