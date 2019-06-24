٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٩:٠١
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الحرس الثوري يعلن عن اشتباك مسلح مع عناصر خلية ارهابية شمال غربي البلاد

الحرس الثوري يعلن عن اشتباك مسلح مع عناصر خلية ارهابية شمال غربي البلاد

طهران / 24 حزيران / يونيو / ارنا – اعلن قسم العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، عن وقوع اشتباك مسلح مساء امس (الاحد) بين قوات هذا المقر مع خلية ارهابية معادية للثورة الاسلامية في منطقة جالدران بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد).

وجاء في بيان صادر عن مقر حمزة سيد الشهداء (ع)، ان 4 عناصر من الخلية الارهابية المعادية للثورة الاسلامية كانوا قد اقدموا على اعمال شريرة وزعزعة الامن وايذاء المواطنين في منطقة جالدران بمحافظة اذربايجان الغربية، حيث جرى رصدهم وملاحقتهم من قبل القوات المنتسبة الى القوة البرية للحرس الثوري.

واضاف البيان انه، خلال اشتباك حدث (اليوم) مع هذه الزمرة الارهابية لقي احد العناصر حتفه واصيب اثنان فيما تم اسر ارهابي آخر.

واشار البيان ايضا، الى اصابة شخصين من قوات الحرس الثورى التابعة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) بجروح طفيفة خلال هذا الاشتباك.

وختم البيان بالاشارة الى ضبط كميات من السلاح والمعدات واجهزة الاتصالات التي كانت بحوزة الارهابيين.

انتهى ** ح ع

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