الحرس الثوري يعلن عن اشتباك مسلح مع عناصر خلية ارهابية شمال غربي البلاد

وجاء في بيان صادر عن مقر حمزة سيد الشهداء (ع)، ان 4 عناصر من الخلية الارهابية المعادية للثورة الاسلامية كانوا قد اقدموا على اعمال شريرة وزعزعة الامن وايذاء المواطنين في منطقة جالدران بمحافظة اذربايجان الغربية، حيث جرى رصدهم وملاحقتهم من قبل القوات المنتسبة الى القوة البرية للحرس الثوري.

واضاف البيان انه، خلال اشتباك حدث (اليوم) مع هذه الزمرة الارهابية لقي احد العناصر حتفه واصيب اثنان فيما تم اسر ارهابي آخر.

واشار البيان ايضا، الى اصابة شخصين من قوات الحرس الثورى التابعة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) بجروح طفيفة خلال هذا الاشتباك.

وختم البيان بالاشارة الى ضبط كميات من السلاح والمعدات واجهزة الاتصالات التي كانت بحوزة الارهابيين.

انتهى ** ح ع