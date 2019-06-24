مستعدون لنقل الزوار الباكستانيين عبر الطريق السككي الى المدن المقدسة في البلاد

جاء ذلك خلال اجتماع "مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص" الذي عقد اليوم الاثنين برعاية مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية "محمد نهاونديان" في مدينة زاهدان - مركز محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق).

واضاف رسولي، كما سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجانب الباكستاني للاستفادة المثلى من الطاقات المتوفرة لدى شبكة السكك الحديدية الايرانية في مجال نقل الركاب والزوار الاجانب.

وقال مساعد وزير الطرق الايراني : ان شركة السكك الحديدية للجمهورية الاسلامية الايرانية، قرّرت عبر الاتفاق مع باكستان وبهدف زيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين، قررت على صيانة طريق ميرجاوة – زاهدان السككي والذي يبلغ طوله 96 كم.

واردف هذا المسؤول الايراني، كما تقرر في اطار التوافقات المبرمة بين ايران وباكستان، ان يبادر الجانب الباكستاني ايضا الى اعادة صيانة طريق تفتان – كويتة السككي؛ بما يصب في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

انتهى ** ح ع