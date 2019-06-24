إيران حققت 2100 مليار دولار من العائدات الأجنبية خلال 60 عاما

وخلال الإجتماع التشاوري بين مجلس الوزراء والقطاع الخاص اليوم الإثنين في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) والذي انعقد بحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية أضاف مودودي، ان 85 بالمئة من هذه العائدات تحققت في الفترة ما بعد إنتصار الثورة الإسلامية فيما تحقق 65 بالمئة منها على مدى الـ15 سنة الأخيرة.

كما أكد رئيس منظمة تنمية التجارة في إيران على ضرورة تعزيز البنى التحتية للصادرات في البلاد أكثر فأكثر.

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