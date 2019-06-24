٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٢٣:١٩
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هزة ارضية بقوة 3.1 ريختر تضرب محافظة اصفهان وسط ايران ايران

هزة ارضية بقوة 3.1 ريختر تضرب محافظة اصفهان وسط ايران ايران

اصفهان / 24 حزيران / يونيو /ارنا- ضربت هزة ارضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر مساء الاثنين ضواحي مدينة فريدونشهر بمحافظة اصفهان وسط ايران.

وقال مدير عام ادارة الازمة في محافظة اصفهان منصور شيشة فروش في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة السادسة و 41 دقيقة من مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الثانية و 11 دقيقة من بعد الظهر بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان الهزة وقعت في عمق 10 كم من سطح الارض وعلى بعد 31 كم جنوب غرب مدينة فريدونشهر.

واوضح بانه تم على الفور ارسال فرق تقييم الخسائر المحتملة حيث افادت التقارير الاولية بعدم وقوع اي اضرار جراء الهزة.

وتقع مدينة فريدونشهر على بعد 180 كم الى الغرب من مدينة اصفهان مركز محافظة اصفهان وسط ايران.

انتهى ** 2342

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