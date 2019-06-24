البرلمان العراقي يكشف عن ضغوط اميركية لمنع اخراج قواتها من العراق

ونقلت وكالة "الاتجاه برس" المحلية، عن مصدر برلماني في اللجنة قوله : إنه "لا توجد إي نية حقيقية لدى البرلمان لتمرير قانون إخراج القوات الأميركية من العراق".

وأضاف ان "السفارة الامريكية ببغداد تمارس ضغوطا كبيرة على الرئاسات الثلاث خصوصا رئاسة البرلمان".

واوضح انه "بعد ضغوط كبيرة من كتل المقاومة أدرج القانون في حينها على جدول الأعمال وبسبب الضغط الأميركي رفعت منه فقرة اعتداء القوات الأميركية على القوات العراقية وتم تاجيل مناقشتها الى جلسات اخرى".

وتابع ان "القانون لن يمرر في ظل تخاذل بعض القوى واستمرار ضغط واشنطن على رئاسة البرلمان ورضوخها للأمر".

انتهى ع ص ** 2342