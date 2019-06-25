ترامب يدمر كل الآليات الدولية للحفاظ على السلام والأمن العالميين

و كتب سيد عباس موسوي، في حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء: "فرض الحظر غير المجدي على القيادة الإيرانية ورئيس الدبلوماسية في البلاد، بمثابة الإغلاق الدائم للقنوات الدبلوماسية مع الحكومة الأمريكية اليائسة. حكومة ترامب تدمر كل الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين".

و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الآخرين.

ووقع ترامب، امس الاثنين مرسوما بشأن فرض العقوبات، وأوضح أنها تأتي ردا على إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأمريكية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين للصحفيين بعد توقيع الأمر التنفيذي، أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب سيطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري.

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