وزیر دفاع: لا نجامل ولا نسامح في حماية المصالح الوطنية

و أضاف العميد أمير حاتمي اليوم الثلاثاء، في مراسم أقيمت في وزارة الدفاع بمناسبة احياء ذكرى استشهاد الدكتور مصطفى جمران في 1981، ان الاعداء، وبمعرفتهم للقدرة الدفاعية لنظام الجمهورية الإسلامية، عاجزون عن القيام بأي حركة عسكرية، عازيا هذا اليأس والإحباط إلى الدعم الدفاعي القوي النابع من المقاومة وصمود الشهداء الشبان والمدافعين عن مراقد الائمة عليهم السلام والقادة من أمثال الشهيد جمران.

ووتطرق العميد حاتمي الى اسقاط طائرة التجسس الاميركية المسيرة في مياه الخليج الفارسي بواسطة منظومة الدفاع الجوي المصنعة محليا بالكامل من قبل خبراء البلاد وقال، ان خطوة الدفاع الجوي في اسقاط الطائرة المسيرة الاميركية قد الهبت مشاعر الفخر والشموخ والاباء لدى الشعب الايراني واثبتت بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تحابي ولن تتساهل ابدا في الدفاع عن مصالحها الوطنية.

يتبع..