تاثير الحظر على ايران في مجال مكافحة المخدرات سيطال اوروبا

وأضاف محمد مسعود زاهديان في مقابلة مع وكالة أنباء إرنا اليوم الثلاثاء، ان جهود الشرطة منصبة على استخدام القدرات والتكنولوجيا الحديثة، والتي بالطبع هناك قيود امام الوصول إلى بعض هذه المعدات بسبب الحظر، الا انه ورغم هذه المصاعب حاولنا توفير المعدات اللازمة لشرطة مكافحة المخدرات.

وتطرق زاهديان الى شهداء شرطة مكافحة المخدرات وقال ان عدد شهداء شرطة مكافحة المخدرات بلغ حتى الآن 3757 شخصا و12 الف من المعاقين والجرحى، حيث ضحوا في سبيل مواجهة تهريب المخدرات في البلاد وحتى في بلدان أخرى .

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