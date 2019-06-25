ظريف: الشعب هو أكبر قوة رادعة لدينا

طهران/ 25 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن أكبر قوة رادعة لدينا في مواجهة القوى العالمية، هو الشعب المقاوم وثقافة التضحية والاستشهاد في هذا البلد، بالإضافة إلى القدرات الدفاعية والمقاتلين الشجعان والمضحين .

يتبع..