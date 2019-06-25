٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩
Journalist: 900418
رمز الخبر 83369035
٠ Persons

ظريف: الشعب هو أكبر قوة رادعة لدينا

ظريف: الشعب هو أكبر قوة رادعة لدينا

طهران/ 25 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن أكبر قوة رادعة لدينا في مواجهة القوى العالمية، هو الشعب المقاوم وثقافة التضحية والاستشهاد في هذا البلد، بالإضافة إلى القدرات الدفاعية والمقاتلين الشجعان والمضحين .

يتبع..

تعليقك

You are replying to: .
4 + 10 =