روحاني : مسؤولو البيت الأبيض يعانون من إعاقة عقلية

وندد الرئيس الايراني حسن روحاني بالحظر الاميركي الجديد ضد قائد الثورة الاسلامية ووصفه بالخطوة الحمقاء والسخيفة والمثيرة للسخرية.

وقال روحاني، في كلمته أمام حشد من كوادر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، إن أية حكومة لو كانت تمتلك أدنى مستوى من الحكمة والتعقل فإنها لاتصدر قرارا بحظر أعلى مسؤول في بلد ما والذي لايعد مسؤولا سياسيا فحسب بل دينيا واجتماعيا ومعنويا ايضا.

واضاف: إن قائد الثورة ليس قائدا لايران وحدها بل هو قائد لجميع عشاق الثورة الاسلامية وانصارها واتباع اهل البيت (عليهم السلام) في العالم الاسلامي والعالم برمته.

يتبع..