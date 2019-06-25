٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٣:٠٢
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روحاني : مسؤولو البيت الأبيض يعانون من إعاقة عقلية

روحاني : مسؤولو البيت الأبيض يعانون من إعاقة عقلية

طهران/ 25 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال رئيس الجمهورية حسن روحاني، ان مسؤولي البيت الأبيض يعانون من إعاقة عقلية بسبب ارتباكهم الكبير ولا يعرفون كيف يتصرفون، كل يوم يثيرون مشكلة جديدة.

وندد الرئيس الايراني حسن روحاني بالحظر الاميركي الجديد ضد قائد الثورة الاسلامية ووصفه بالخطوة الحمقاء والسخيفة والمثيرة للسخرية.

وقال روحاني، في كلمته أمام حشد من كوادر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، إن أية حكومة لو كانت تمتلك أدنى مستوى من الحكمة والتعقل فإنها لاتصدر قرارا بحظر أعلى مسؤول في بلد ما والذي لايعد مسؤولا سياسيا فحسب بل دينيا واجتماعيا ومعنويا ايضا.

واضاف: إن قائد الثورة ليس قائدا لايران وحدها بل هو قائد لجميع عشاق الثورة الاسلامية وانصارها واتباع اهل البيت (عليهم السلام) في العالم الاسلامي والعالم برمته.

يتبع..

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