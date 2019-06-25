وزير الاتصالات الايراني يدعوالمجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه الأحادية الأمريكية

وي كلمة له امام اجتماع APT (وزراء الاتصالات لدول آسيا والمحيط الهادئ) الذي تستضيفه سنغافورة ، قال محمد جواد آذري جهرمي، إن مستقبل العالم ، سيكون رقمي. تتداخل جميع أبعاد الحياة البشرية مع التكنولوجيا الرقمية التي لا رجعة فيها.

واضاف : ولكن يتعرض جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم لجرائم رقمية خطيرة ، سرقة البيانات الشخصية، والاستخدام غير المصرح به وغير القانوني لبيانات المستخدم وغيرها من العناصر المماثلة، بما في ذلك صياغة آراء المجتمع وإنتاج ونشر أخبار وهمية.

وأكد الوزير الايراني، على أن استخدام التقنيات الجديدة أمر حتمي ، وقال إن هذه التقنيات تنطوي أيضا على مخاطر تشمل جميع القطاعات وجميع جوانب الحياة. لهذا السبب ، من واجب الحكومات خلق الثقة والاعتماد في الفضاء الإلكتروني.

وشدد آذري جهرمي، على ان عالمنا عالم مترابط، ولا يمكن لأي دولة بمفردها أن تخلق الثقة والاطمئنان في الفضاء الإلكتروني.

وقال وزير الاتصالات إن حماية خصوصية وأمن الأشخاص في الفضاء الإلكتروني يجب أن تكون أولوية قصوى بالنسبة لنا جميعا.

وشدد على أن الشركات الناشئة الإيرانية اليوم هي الأفضل. أدعو جميع البلدان للاستثمار في هذا المجال.

كما تحدث وزير الاتصالات في كلمته ضد أمريكا وقال: لقد دفع المجتمع الدولي الكثير مقابل التفرد الامريكي. يكفي دعنا نقف جنبا إلى جنب.

وفي الختام أضاف اذري جهرمي، ان الأحادية مصيرها الفشل. علينا أن نعمل معا وأن نؤسس لمستقبل مبني على الثقة القائمة على الشراكة والتعاون.

انتهى** 2344