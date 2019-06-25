نائب وزير الدفاع الإيراني يصل إلى روسيا

بالإضافة إلى الاجتماع مع وزير الدفاع وغيره من المسؤولين الروس، سيتفقد العميد تقي زادة، معرض إنجازات الجيش الروسي في عام 2019 (ARMY2019).

معرض آرميا 2019 يعد مكانا لعرض معدات الجوفضاء وتقنية الصناعة الدفاعية في روسيا ، وهو أكبر تجمع لشركات التكنولوجيا القائمة على المعرفة في روسيا ، ويقام من (25-30 يونيو 2019) في منطقة كوبينكا 50 كيلومترا غرب العاصمة الروسية موسكو .

Armia هو في الواقع أكبر معرض في روسيا يغطي صناعات الجو فضاء والطيران والصناعات والتكنولوجيا الدفاعية.

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