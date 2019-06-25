الصين تدعو ايران وامريكا إلى ضبط النفس

و أشار كنغ شوانغ للصحفيين في بكين يوم الثلاثاء، إلى أن الضغط الأعمى على إيران سوف يفشل، قائلا إن الولايات المتحدة لن تحقق أي نتيجة من الضغط على إيران.

وقال إن العقوبات لن تؤدي إلى اي نتيجة سوى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وحث غوانغ شوانغ الولايات المتحدة على عدم تصعيد التوتر في المنطقة من خلال ممارسة الضغط على إيران .

انتهى** 2344