روسيا : الطائرة المسيرة الامريكية کانت قد حلقت في الاجواء الايرانية

وافاد مراسل "ارنا" من موسكو نقلا عن وكالة "سبوتنيك" الرسمية الروسية للانباء، ان باتروشيف الذي يقوم حاليا بزيارة الاراضي المحتلة في فلسطين، اكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الامريكي و"الاسرائيلي" في القدس المحتلة، انه "وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الروسية، فقد كانت هذه الطائرة داخل الاجواء الايرانية".

واضاف المسؤول الامني الروسي : نحن لم نتسلّم اي وثائق اخرى حول هذا الحادث.

وتابع : كما لم نناقش بعد هذا الموضوع مع شركائنا الايرانيين.

وكان الحرس الثوري الايراني قد اعلن الخميس الماضي (20 حزيران / يونيو) عن اسقاط طائرة تجسس مسيرة امريكية بعد اختراقها المجال الجوي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع