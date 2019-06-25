ضبط خمسة أطنان من انواع المخدرات في محافظة البرز غرب طهران

وفي تصريح للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أوضح العقيد علي عسكري اليوم الثلاثاء، ان المخدرات المضبوطة شملت الفين و ۶۵۰ کغم من الأفيون و۷۹۰ کغم من الحشيشه و ۳۷ کغم من المورفين و ۱۶۶ کغم من الهيروئين و ۲۰ كغم من حبوب الهلوسة وباقي المخدرات الاخرى.
كما أشار العقيد عسكري الى اعتقال 222 مهربا وتفكيك 10 عصابات لتهريب المخدرات وضبط 82 شاحنة صغيرة وثقيلة لحمل المخدرات.
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طهران/ 24 حزيران / يونيو/ ارنا – أعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات في محافظة البرز (غرب طهران) عن ضبط خمسة أطنان من انواع المخدرات خلال الاشهر الثلاثة الماضية.
وفي تصريح للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أوضح العقيد علي عسكري اليوم الثلاثاء، ان المخدرات المضبوطة شملت الفين و ۶۵۰ کغم من الأفيون و۷۹۰ کغم من الحشيشه و ۳۷ کغم من المورفين و ۱۶۶ کغم من الهيروئين و ۲۰ كغم من حبوب الهلوسة وباقي المخدرات الاخرى.
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