ضبط خمسة أطنان من انواع المخدرات في محافظة البرز غرب طهران

وفي تصريح للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أوضح العقيد علي عسكري اليوم الثلاثاء، ان المخدرات المضبوطة شملت الفين و ۶۵۰ کغم من الأفيون و۷۹۰ کغم من الحشيشه و ۳۷ کغم من المورفين و ۱۶۶ کغم من الهيروئين و ۲۰ كغم من حبوب الهلوسة وباقي المخدرات الاخرى.

كما أشار العقيد عسكري الى اعتقال 222 مهربا وتفكيك 10 عصابات لتهريب المخدرات وضبط 82 شاحنة صغيرة وثقيلة لحمل المخدرات.

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