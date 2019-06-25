الفلسطينيون ينتفضون ضد ورشة البحرين وصفقة القرن

واعتبر الفلسطينيون المشاركون خلال الفعاليات الاحتجاجية بالأراضي الفلسطينية أن ورشة البحرين رشوة لبيع فلسطين، مؤكدين على تمسكهم بأرضهم و عدم بيع شبر واحد من فلسطين مقابل الدولارات.

ووجه الفتاة الفلسطينية "امل حمدا" رسالة للقادة العرب والولايات المتحدة وللاحتلال الصهيوني قائلا:" اننا لا نخضع و ثابتون على موقفنا ولن نفرط بشبر واحد من أرضنا فلسطين".

وجددت الفتاة رفضها لصفقة القرن التي تهف لتهويد القضية الفلسطينية وقالت:" صفقة القرن لن تمر إلا على جثثنا وارضنا لازم نفديها بأرواحنا ودمائنا".

ودعت الفتاة قيادة حركتي فتح وحماس الى الوحدة الوطنية لمواجهة كل المؤمرات التي تحاك ضد القضبة الوطنية، كما دعت الامة العربية والإسلامية الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للتجويع والحصار الصهيوني من اجل التنازل عن أرضه وحقوقه.

وأضافت "فلسطين شرف الأمة وقضية العالم العربي والإسلامي يجب أن يقفوا إلى جانبنا ومعنا ولا يتركونا لوحدنا".

من ناحيتها، أكدت الشابة "هدى مصطفى" على ان خيار المقاومة الفلسطينية هو الخيار الوحيد لإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وقالت "بلدنا غالية علينا ..الموت لإسرائيل.. والحرية لغزة وشعب فلسطين".

وأضافت " نحن نخرج اليوم في التظاهرة لنقف ونرفض ورشة البحرين وصفقة القرن"، مشددا أن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مصيره بيده".

ووجهت رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة: سنستمر في تقديم التضحيات من رجال ونساء وأطفال من اجل فلسطين والقدس والاقصى"، مشددا "اننا نرفض التوطين وسنعود الى فلسطين"، معتبرة ورشة المنامة للتوقيع على بيع فلسطين.

أما الشاب "فيصل حسين" فقال "اليوم اضراب أسود في القطاع ضد مؤتمر البحرين ومن يشارك فيه الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية"، مطالبا شباب الامة العربية والإسلامية برفض المؤتمر ولفظ المشاركين فيه.

وقال "نحن كشعب فلسطيني نبعث رسالة للامة العربية أن يقفوا وقفة معنا في ظل ما نعانيه من حصار وتجويع.. نحن ننظر الى الاشقاء العرب نظرة اخوة من جميع النواحي ان يقفوا معنا ضد الصفقة والمؤامرة التي تقودها دول الخليج والغرب بالاتفاق مع العدو الصهيوني".

ووجه رسالة للمجتمعين في مؤتمر البحرين قائلا:" لن يستطيعوا كسر إرادة شعبنا ولن نفرط بذرة تراب من ارضنا".

من ناحيته، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي "جميل عليان" ان الشعب الفلسطيني يرفض صفقة القرن وورشة البحرين التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال عليان إنه "مطلوب من الامة العربية الكثير أولا دراسة المعادلة والاصطفافات في المنطقة لان المرحلة لا تسير باتجاه الزعامات العربية وإنما تسير باتجاه محور المقاومة والممانعة".

وأضاف " نحن نريد أن يصطف الزعماء العرب مع محور المقاومة الذي يؤكد كل يوم أنه يطعن المشروع الصهيوني.. نحن قادرون وأمتنا الانتصار.. لا وقت للزعماء العرب أن يراهنوا على أمريكا وورشة البحرين لأنها ضد مصالحهم.

بدوره، قال "محمود العالول" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب رئيس الحركة خلال مهرجان جماهيري على دوار الشهداء بنابلس" انه لم يخلق بعد من يتنازل عن القدس ونضالنا مستمر حتى تحقيق أهداف هذا الشعب".

وأضاف "رسالتنا الى الاحتلال الاسرائيلي والادارة الامريكية أن الظلم لن يدوم والمؤامرة لن تمر.. ورسالتنا الى من يقول انهم اصدقاؤنا واشقاؤنا ...ان الطعنات في ظهر الشعب الفلسطيني زادت عن اللزوم ولن نقول إنكم أعداءنا بل سنترككم إلى الشعوب".

من جهته، قال ماهر حرب عضو لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن رسالة محافظة نابلس واضحة وضوح الشمس بان ورشة البحرين مرفوضة ولن تمر هذه الصفقة مهما كانت الظروف، وأن شعبنا قادر على افشال هذه الورشة وكافة المقررات التي تخرج عنها كما افشل عشرات المؤمرات السابقة".

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق التماس بالضفة الغربية اطلق خلالها جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز ما ادى لوقوع عشرات الاصابات بالاختناق.

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