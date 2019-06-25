مسؤول امني : زيادة بنسبة 160 بالمئة في مجال استرداد المجرمين الدوليين

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء على هامش "الاجتماع السنوي لضباط قوى الامن الداخلي المعنيين بالاتصال مع الشرطة الدولية (الانتربول)"، اكد العميد شيرزاد على دور الدبلوماسية الشرطية، وضرورة ترسيخ المزيد من العلاقات متعددة الاطراف مع الدول الاعضاء في منظمة الانتربول بهدف تعزيز عمليات استراداد المجرمين الدوليين الى البلاد.

ولفت هذا القائد الامني الايراني الى ان ما يزيد عن 70 بالمئة من المجرمين الذين تم اعتقالهم واعادتهم خلال العام الحالي، كانوا قد ادينوا في قضايا فساد اقتصادية ونصب واحتيال والجرائم المالية.

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