٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٧:٥٨
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رمز الخبر 83369762
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مسؤول امني : زيادة بنسبة 160 بالمئة في مجال استرداد المجرمين الدوليين

مسؤول امني : زيادة بنسبة 160 بالمئة في مجال استرداد المجرمين الدوليين

طهران / 25 حزيران / يونيو / ارنا – قال رئيس قسم الشرطة الدولية التابع لقيادة قوى الامن الداخلي في ايران "العميد هادي شيرزاد" : ان اجمالي عدد المجرمين الدوليين الذين تم استردادهم خلال العام الحالي ( الايراني – بدأ في 21 اذار / مارس 2019) شهد زيادة بنسبة 160 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء على هامش "الاجتماع السنوي لضباط قوى الامن الداخلي المعنيين بالاتصال مع الشرطة الدولية (الانتربول)"، اكد العميد شيرزاد على دور الدبلوماسية الشرطية، وضرورة ترسيخ المزيد من العلاقات متعددة الاطراف مع الدول الاعضاء في منظمة الانتربول بهدف تعزيز عمليات استراداد المجرمين الدوليين الى البلاد.

ولفت هذا القائد الامني الايراني الى ان ما يزيد عن 70 بالمئة من المجرمين الذين تم اعتقالهم واعادتهم خلال العام الحالي، كانوا قد ادينوا في قضايا فساد اقتصادية ونصب واحتيال والجرائم المالية.

انتهى ** ح ع  

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