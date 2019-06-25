المدير العام لمركز العلوم والتقنية في حركة عدم الإنحياز يتطلع الى تعزيز التبادل العلمي مع إيران

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال لقاء المدير العام لمركز العلوم والتقنية في حركة عدم الإنحياز "آميتاوا باندوباهي" مع مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري".

وقال حول نشاطات هذا المركز، انه تمت المصادقة على تأسيس مركز العلوم والتقنية NAM في المؤتمر السابع لرؤساء دول عدم الإنحياز في نيودلهي في العام 1985 من قبل الأعضاء ليبدأ أعماله في العام 1989 بمدينة نيودلهي.

وأضاف، ان هذا المركز يضم الى عضويته 47 بلدا ومن أهم أهدافه هو تعزيز التعاون المشترك العلمي والتقني بين الدول الأعضاء.

كما أشار الى البرامج المشتركة العديدة التي نفذت لحد الآن بين هذا المركز وإيران.

وفيما أشاد باندوباهي بالقفزة العلمية التي حققتها إيران في مجال العلوم والتقنية بالعالم، اعتبر نموذج التقنيات المتطورة في إيران بأنه نموذج جيد وجدير بالاهتمام وتطلع الى تبادل التجارب العلمية والتقنية بين إيران والدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز.

من جانبه، أكد ستاري خلال اللقاء على الدور الهام للمعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية في تحقيق الإقتصاد القائم على المعرفة في البلاد وقال، ان تعزيز التقنيات والمبادرات القائمة على تنمية الموارد البيئية، تعد من الآليات الجيدة لدفع عجلة الإقتصاد القائم على المعرفة.

وفيما أيد طلب المدير العام بمركز العلوم والتقنية لحركة عدم الإنحياز، اعتبر إقامة الدورات والورشات المشتركة في مختلف مجال التقنيات المتطورة في سبيل تبادل الخبرات بين العلماء الإيرانيين والدول النامية بأنها خطوة عملية وإيجابية.

إنتهي**أ م د





