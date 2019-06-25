شمخاني : تنفيذ الخطوة الثانية لتقليص التعهدات النووية اعتبارا من 7 تموز القادم

واكد شمخاني في مدونة له اليوم الثلاثاء، انه مع اقتراب موعد 7 تموز/ يوليو، وبدء الخطوة الثانية لتخفض التزامات ايران ضمن الاتفاق النووي، ضاعفت الدول الاوروبية ضغوطها لإرغام بلادنا على الاستمرار في تنفيذ التعهدات المدرجة ضمن الاتفاق النووي دون تنفيذ سائر الاطراف التزاماتها المتبادلة.

و وصف امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني البيان الاخير لوزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاث، بانه "صلافة سياسية"؛ مردفا ان هذا البيان ولعبة الحظر التي يعتمدها ترامب وجهان لعملة واحدة وقد باتت تنكشف على حقيقتها اكثر فأكثر بعد مرور عام من المحادثات مع اوروبا دون جدوى.

وقال شمخاني : انه وفقا للقرار الصادر عن المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سيتم اعتبارا من 7 تموز البدء في تنفيذ الخطوة الثانية لتقليص التزامات ايران قبال الاتفاق النووي وذلك في اطار البندين 26 و36 من هذا الاتفاق لكي تتفهم الدول التي تصورت بان "صبر الجمهورية الاسلامية ناجم عن الضعف والتقاعس"، أن الرد الايراني على انتهاك الطائرة الاميركية المسيرة لأجواء البلاد، لا يختلف عن الرد على المحاولات السياسية المخادعة لتقويض حقوق الشعب الايراني المشروعة.

انتهى ** ح ع