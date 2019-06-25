نهاونديان : سيتم إنشاء لجنة لتسهيل التجارة مع باكستان

و اضاف نهاونديان اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع رجال الاعمال والمسؤولين في منطقة جابهار الحرة (جنوب شرق ايران)، قائلا : ان لجنة التجارة مع افغانستان تم انشائها و سيتم قريبًا إنشاء اللجنة التجاريه مع باكستان لمعالجة بعض المشكلات التي تواجه المصدرين والمستوردين المعنيين.

وتابع، ان الاستيراد مقابل التصدير خطة جيدة و علي هذا الاساس يمكن للتجار في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)، مواصلة نشاطاتهم التجارية مع باكستان وأفغانستان وتلبية احتياجات المستهلكين في كلا البلدين.

و اكد مساعد رئيس الجمهورية ضرورة الاهتمام بالمصالح التجارية والاقتصادية لدول الجور لتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن المستدام في المنطقة.

ولفت نهاونديان، الى ان التجار والمستثمرين في أفغانستان يحرصون على التعامل مع إيران؛ بما يستدعي توفير الظروف اللازمة لاستقطابهم.

و في السياق، نوه المسؤول الاقتصادي الايراني الرفيع بقرار الحكومة في منح تصريح اقامة لفترة 5 اعوام للمستثمرين الاجانب في ايران؛ مبينا انه في حال بلغت قيمة استثمار رجل اعمال اجنبي لاكثر من 200 الف دولار، عنده سيمنح هذه المخصصات.

انتهي**2054/ ح ع **