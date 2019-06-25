العميد سلامي يكرّم قوات الجو – فضائية للحرس الثوري

واوضح العميد شريف، ان اللواء سلامي ثمّن الاجراء الشجاع والجهود الملحمية لقوات سلاح الجو – فضائية للحرس الثوري في تدميرها طائرة التجسس المسيرة المعتدية والتابعة لكيان الولايات المتحدة الامريكي الارهابي، وايضا العثور على اشلائها قبالة شواطئ محافظة هرمزكان في منطقة مضيق هرمز (جنوبي البلاد).

و وصف المتحدث باسم الحرس الثوري، انتشال اشلاء الطائرة المسيرة المنكوبة رغم الظروف المناخية السيئة هناك، بانه انجاز كبير وستراتيجي للشعب الايراني على الصعيد الدولي، واتاح وثائق دامغة على اعتداء امريكا المشين وانتهاكها للقوانين الدولية.

ونقل المتحدث باسم الحرس الثوري عن اللواء سلامي، انه اعرب عن تقديره لجاهزية قوات الدفاع الجوي ويقظتها وانسجامها الملحوظ في مجال الرّد على تهديدات الاعداء، والذي تكلل باتخاذ الاجراء في الوقت المناسب من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي والوحدات الصاروخية التابعة لسلاح الجو –فضائية للحرس الثوري، وشكل خطوة رادعة للقوى الاجنبية المتهورة في المنطقة ولقنها درسا لن ينسى.

وفي الختام شدد العميد شريف، قائلا : ان الحرس الثوري والجيش وسائر القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية ترصد جميع تحركات العدو، خاصة القوات الارهابية التابعة للقيادة الامريكية الوسطى (سنتكوم) في المنطقة المحيطة بالبلاد وستقوم بالرد عليها وبما يليق بمستوى وطبيعة هذه التحركات.

انتهى ** ح ع