ضبط حوالي 18 طنا من أنواع المخدرات في هرمزكان

وأضاف ملكي في تصريح للمراسلين مساء اليوم الثلاثاء، ان هذه الكمية من المخدرات التي تم ضبطها كانت تشمل 15 طنا و852 كغم من الإفيون وطن و877 كغم من الحشيش و38 كغم من اليهروين و230 كغم من أنواع المخدرات الأخرى.

كما أعلن عن تفكيك 15 عصابة كبرى لتهريب المخدرات في هذه المحافظة خلال الفترة ذاتها.

وتابع، ان قوات الأمن الداخلي في محافظة هرمزكان، قاموا كذلك خلال هذه الفترة بضبط 281 سيارة خفيفة وثقيلة كانت تحمل كميات مختلفة من المخدرات.

وأردف، ان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، قامت قوى الأمن الداخلي بالمحافظة بتنفيذ 181 مرحلة من مشروع مكافحة دخول المخدرات الى المحافظة وتهريبها الى خارجها.

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