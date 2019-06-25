٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٢٠:٤٢
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رمز الخبر 83369946
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مصدر امني : اعتقال 5 مشتبه بهم على خلفية انفجار عبوة صوتية بمدينة زاهدان

مصدر امني : اعتقال 5 مشتبه بهم على خلفية انفجار عبوة صوتية بمدينة زاهدان

زاهدان /25 حزيران / يونيو / ارنا – اعلن قائد قوات الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، "العميد محمد قنبري" عن اعتقال 5 مشتبه بهم على خلفیة حادث انفجار عبوة صوتية في مدينة زاهدان (مركز المحافظة).

واوضح العميد قنبري في تصريح لمراسل "ارنا" مساء اليوم الثلاثاء، قائلا : ان هذه العبوة الصوتية انفجرت عند الساعة الرابعة والنصف مساء، على طريق السيارات الدورية التابعة لقوات الشرطة في مدخل مدينة زاهدان.

وتابع : ان الحادث ادّى الى اصابة شخصين من رجال الشرطة (هناك).

ولفت القائد الامني في محافظة سيستان وبلوجستان، الى ان الوضع الامني في محل وقوع الحادث يقبع تحت سيطرة الشرطة ولا داعي لاي قلق في هذا الخصوص.

وتابع العميد قنبري : ان قوات الامن الداخلي لدى محافظة سيستان وبلوجستان ترصد بكل حزم تحركات المتربصين بأمن البلاد ولن تسمح لهم المساس بأي نقطة من هذه المحافظة.

انتهى ** ح ع

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