المتحدث باسم الحكومة: الحظر الأميركي على قائد الثورة يعزيز الوحدة والإنسجام في البلاد

وأضاف ربيعي، ان قرار الحظر على صاحب فتوى حرمة إستخدام الأسلحة النووية، شكل خطوة غير مبررة وبعيدة كل البعد عن العقلانية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، ان مزاعم ترامب بشأن إستعداده للتفاوض، هي في الحقيقة حظر للتفاوض؛ وأضاف موجها خطابه للحكومة الأميركية بالقول، "عندما تقررون حظر ظريف، فان ذلك يدلل على أن مزاعمكم بشأن التفاوض هي مسرحية إستعراضية لا غير".

وصرح، ان إقتراح الحظر على ظريف، يكشف عن مخاوف فريق "ب" من العقلانية الدبلوماسية.

إنتهى**أ م د

