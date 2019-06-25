ماكرون: نسعى لاستمرار الاتفاق النووي واقناع اطراف التفاوض خاصة اميركا

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسن روحاني مساء الثلاثاء قال ماكرون، ان فرنسا سعت على الدوام لديمومة الاتفاق النووي واقناع اطراف التفاوض الاخرى خاصة اميركا.

واشار الرئيس الفرنسي الى الاوضاع الراهنة في المنطقة واسقاط الطائرة الاميركية المسيرة من قبل الدفاع الجوي الايراني في الخليج الفارسي وقال، انه ينبغي العمل في مسار ترسيخ امن واستقرار المنطقة عبر تطوير التعاون الثنائي والعمل على توفير مصالح دولها عبر ادارة الظروف.

ونوه الى ضرورة بذل الجهود من قبل الجميع للحيلولة دون تصعيد التوتر والاجراءات الاستفزازية في المنطقة وقال، ان الكثير من اجراءات وقرارات اميركا هي للاستهلاك الداخلي.

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