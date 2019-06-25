مناورات برمائية لطيران الجيش الايراني في اصفهان

وقال العميد طيار علي عفيف: انه تم تنفيذ المناورات البرمائية التي استخدمت فيها مروحيات شينوك التابعة لطيران الجيش في اصفهان، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية والقدرات الدفاعية للطيارين الشباب في القاعدة الرابعة لطيران الجيش باصفهان.

واضاف: ان الهدف من تنفيذ المناورات البرمائية يتمثل في نقل خبرات الرواد الى الطيارين الشباب، ليتمكنوا من تقديم أداء المهام المستقبلية بصورة صحيحة.

وقال العميد طيار عفيف، اننا نفخر بأننا استخدمنا في هذه المناورات مروحيات كانت خارج الخدمة سابقا بسبب مشكلات فنية، وقد تمت إعادة تأهيلها على يد خبرائنا الشباب، حيث انضمت الى اسطول طيران الجيش.

واكد ان تنفيذ هذا النوع من المناورات، من شانه زيادة خبرات الطيارين الشباب، فضلا عن انه يؤدي الى اكتسابهم الجاهزية التامة في مهام حوادث الطوارئ.

انتهى ** 2342